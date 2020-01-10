Шэрон Стоун считает Путина по-своему сильным лидером

MK.ru

Голливудская актриса и бывшая модель Шэрон Стоун в интервью журналу GQ сравнила президентов России и США, назвав их очень разными. По ее мнению, российский лидер Владимир Путин является сильным лидером, а главу Белого дома Дональда Трампа она подвергла критике.

"Я думаю, Путин по-своему сильный лидер, он управляет своей страной, руководствуется ее лучшими интересами", - заявила Стоун. При этом действующего президента США она назвала "хвастуном", который не уважает свой пост. Актриса сомневается в том, что Трампа переизберут на второй срок.

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