Голливудская актриса и бывшая модель Шэрон Стоун в интервью журналу GQ сравнила президентов России и США, назвав их очень разными. По ее мнению, российский лидер Владимир Путин является сильным лидером, а главу Белого дома Дональда Трампа она подвергла критике.
"Я думаю, Путин по-своему сильный лидер, он управляет своей страной, руководствуется ее лучшими интересами", - заявила Стоун.
При этом действующего президента США она назвала "хвастуном", который не уважает свой пост. Актриса сомневается в том, что Трампа переизберут на второй срок.