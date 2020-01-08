Рождественская фотография изменившейся Пугачевой поразила россиян: "моложе Галкина"

Телеведущий Максим Галкин опубликовал фотографию с дружеских посиделок у Иды Достман, супруги продюсера Александра Достмана. "Традиционный рождественский ужин у друзей", - подписал артист. Подписчики юмориста в сети Instagram изумились. Стоящая рядом с ним 70-летняя супруга народная артистка СССР Алла Пугачева стала выглядеть просто как девочка - худенькая, в светлых брючках, темной кофточке, без морщинок и вся в кудряшках. "Моложе Галкина", - вынесли свой вердикт подписчики.

Некоторые также отметили, что фотография помолодевшей Пугачевой появилась на фоне слухов о ее болезни. Ведь Примадонна из-за повышенного давления не смогла посетить похороны худрука театра "Современник" Галины Волчек. А тут вдруг такое...

"Не оголяется, как многие, а как выглядит!", - отметил еще кто-то из пользователей.

"Аллочка Борисовна стильнючая", - отметила одна из подписчиц.

Фотографию лайкнул и бывший супруг Аллы Пугачевой певец Филипп Киркоров.

Впрочем, некоторые подписчики решили, что Галкин и Пугачева попросили кого-то отредактировать снимок. Якобы электронная ретушь и сделала народную любимицу такой молодой.