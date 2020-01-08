Некоторые также отметили, что фотография помолодевшей Пугачевой появилась на фоне слухов о ее болезни. Ведь Примадонна из-за повышенного давления не смогла посетить похороны худрука театра "Современник" Галины Волчек. А тут вдруг такое...

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"Не оголяется, как многие, а как выглядит!", - отметил еще кто-то из пользователей.

"Аллочка Борисовна стильнючая", - отметила одна из подписчиц.

Фотографию лайкнул и бывший супруг Аллы Пугачевой певец Филипп Киркоров.

Впрочем, некоторые подписчики решили, что Галкин и Пугачева попросили кого-то отредактировать снимок. Якобы электронная ретушь и сделала народную любимицу такой молодой.

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Традиционный рождественский ужин у друзей 😊 Спасибо Алику и @idadostman за гостеприимство!

A post shared by Максим Галкин (@maxgalkinru) on Jan 7, 2020 at 6:36am PST