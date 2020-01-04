Собчак прилетела в Куршевель на частном самолете: "Зарабатываю честно"

Телеведущая Ксения Собчак вслед за Ольгой Бузовой прилетела на элитный швейцарский курорт Куршевель. При этом прибыла телеведущая туда на частном самолете, да еще опубликовала в своем Instagram фото на трапе VIP-самолета, заявив, что зарабатывает деньги честно. Это вызвало возмущение подписчиков.

«Как же все-таки приятно зарабатывать деньги честно, и выставлять любые фотки в инстаграм, какие нравятся. Куршевель, мы прилетели!!!!! Горы, трепещите!!!» — подписала пост звезда.

Тему о том, что же такого Собчак собирается делать на Курорте, что там затрепещат горы, телеведущая не раскрыла. Зато ей пришлось прочитать многое за фразу о честном заработке.

«Это реклама для налоговой?» — написал один из пользователей?

"Как же классно честно зарабатывать на частный самолет после того как папа обеспечил тебе существование лет на 300 вперед", - отреагировала еще одна подписчица.

"А где так честно зарабатывают? У меня муж без выходных работает и из машины не вылезает… Даже никуда по России съездить не можем. Хоть бы не писали-честно заработать", - написала третья подписчица.

Другая читательница отметила, что если бы Ксения родилась в семье крестьянина за Уралом, то честно зарабатывала бы 15 тыс рублей.

Впрочем, многим подписчикам эта информация пришлась по душе и они потребовали от Собчак фото на лыжах с певицей Ольгой Бузовой, которая также сейчас находится на этом курорте.