Суперзвезда российского кино Саша Петров вместе со своей подругой, актрисой Стасей Милославской, греется в Таиланде. Эти двое наконец-то перестали скрывать отношения, о которых все и так знают: ночью 1 января Стася выложила снимок, где уютный Петров нежится у нее на коленях. “Люблю тебя!” — тут же прокомментировал актер.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ольга Бузова, как известно, уехала в Куршавель. Разумеется, в компании блогера Давида Манукяна, роман с которым она недавно рассекретила (и который уже успел получить травму — об этом мы написали вчера). Ольга настолько счастлива, что поклонники почти простили ей многомесячное легкое вранье: Бузова была в отношениях с Манукяном еще до начала шоу “План Б”, где она якобы выбирала себе парня.
Подвела итоги 2019-го и Настя Ивлеева. Год был для нее действительно удачный. Алла Борисовна, например, не пришла на съемки новогодних программ на Первый канал, а вот в съемках праздничного Настиного “Агент-шоу” для Youtube поучаствовала. Но шоу — не главное.
“В этом году меня взяли в жены. Человека, который не умеет готовить, не разбирается в хозяйстве и все время в командировках! Чудо, не иначе!” — удивляется и одновременно радуется Ивлеева. Вместе с мужем, рэпером Элджеем, Настя продемонстрировала, как ловко она умеет пить шампанское: бокал целиком вставляется ей в рот. Значит, подходящий размер.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Итоги подводить не буду! Вы лучше меня всё знаете! Но кое-что выделить все таки хочу! В этом году меня взяли в жёны😂👰🏼Человечка, который не умеет готовить,не разбирается в хозяйстве и все время в командировках!🤦🏼♀️ Чудо, не иначе! @sayonaraboy ты самый лучший муж и друг на всем белом свете! ❤️ И потому, на этой волне, я всем желаю ЛЮБВИ! ЛЮБВИ к СЕБЕ (с неё кстати все и начинается), к окружающим, близким, планете! ЛЮБВИ к жизни! С НОВЫМ ГОДОМ!!!🎄🥂🍾🥰 Ваша, Ивлиентэз! #2020
В доме Ксении Собчак состоялся бенефис ее мамы, Людмилы Нарусовой. Экс-сенатор обернулась босоногой Снегурочкой, чтобы порадовать внука Платона.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Наша Снегурочка в деле!!!!! С Новым Годом !!!!!! Счастья и любви всем!!!!!! 🎉🎉🎉🎉🎉
Под Новый год выписалась из больницы телеведущая Лера Кудрявцева, пережившая тяжелую операцию по удалению протекших грудных имплантов. Напомним, Лера в деталях делилась этой душераздирающей историей — даже опубликовала фото удаленных имплантов, но в праздник пощадила подписчиков и всего-то показала, как радуется салюту во дворе своего дома.
Певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным отмечала праздник в Москве, у своей мамы, 81-летней Галины Перфиловой. Как многие состоявшиеся звезды, Валерия предпочитает не работать в новогоднюю ночь, а проводить ее в кругу семьи. Иосиф Пригожин перед обильным застольем прямо решил немного похудеть: прямо в костюме-тройке пробежался на беговой дорожке. “Всю ночь принимали гостей, — поделилась Валерия. — Уже под утро появился красавец Филипп Киркоров”.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Прекрасный новогодний праздник с близкими, родными и друзьями. Всю ночь наша компания встречала гостей. Уже под утро появился красавец Филипп. @fkirkorov Ну как было не сделать фото, когда мы так гармонично смотримся? 😜С Новым годом вас, дорогие! А вы с кем и где отмечали праздник? 🌲🎅🎉❤️☃️
Вечно молодая веведущая Первого канала Екатерина Андреева отправилась на край Земли — в Новую Зеландию. В канун 2020-го Екатерина познакомилась с культурой и бытом народа маори — в частности, была впечатлена их традиционными татуировками на лице.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Через океаны-страны-моря-континенты летит поздравление с Новым Годом от древних маори.А жесты ,которые у нас означают таааакоеее😜,у них значат совсем другое-пожелание процветания,силы,ловкости,плодородия,здоровья.Они же на другом конце света,и по воззрениям прошлых веков,мы-антиподы и ходим вверх ногами,по отношению к друг другу Как говорила Алиса из страны Чудес? – А не пролечу ли я всю землю насквозь? Вот будет смешно! Вылезаю – а люди вниз головой! Как их там зовут?.. Антипатии, кажется…(а на самом деле,самые что ни на есть -симпатии-люди здесь классные💯-проверено!)Продолжаем... В глубине души Алиса порадовалась, что в этот миг ее никто не слышит, потому что слово это звучало как-то не так. – Придется мне у них спросить, как называется их страна. «Простите, сударыня, где я? В Австралии или в Новой Зеландии?» И она попробовала сделать реверанс. Можешь себе представить реверанс в воздухе во время падения? Как, по-твоему, тебе бы удалось его сделать?(Моим спутникам точно удастся-чего мы только вместе ни видели)😛 Так что ,я всех Поздравляю ,у нас в #newzealand #новыйгод уже наступил.Раньше нас отпраздновали только пингвины в Антарктиде.И желаю,чтоб эти жесты были вами использованы ,как у маори, с чувством и позитивом.Будьте реалистами-стремитесь к невозможному .А поздравление с другого края Земли вы уже получили.Раньше всех😉А #годкрысы же,а она первая к Будде приплыла -смекалистая девчуля оказалась👌🏼И в сториз смотрите рекомендации про зеркальный год 2020-чтоб впереди Планеты всей быть-делюсь.Подарок для всех моих спутников #путешествие #путешествия #праздниккнамприходит #праздник #традиции #новыйгод2020 #хорошийдень #хорошеенастроение #весело #мы #встреча #друзья #travel #travelling #travelblogger #together #we #holiday #newyear #good #fun #friends #goodday #meeting #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет #наэльфийскихберегах