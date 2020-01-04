Полный рот шампанского, Снегурочка с мандатом и Киркоров под утро. Как звезды встретили Новый год

КП пробежалась по блогам знаменитостей в поисках фото- и видеорепортажей о том, как они встречают Новый год. Если, конечно, они встречают их "для себя" в кругу семьи, а не для тех, кто им платил в эту ночь.

Суперзвезда российского кино Саша Петров вместе со своей подругой, актрисой Стасей Милославской, греется в Таиланде. Эти двое наконец-то перестали скрывать отношения, о которых все и так знают: ночью 1 января Стася выложила снимок, где уютный Петров нежится у нее на коленях. “Люблю тебя!” — тут же прокомментировал актер.

Ольга Бузова, как известно, уехала в Куршавель. Разумеется, в компании блогера Давида Манукяна, роман с которым она недавно рассекретила (и который уже успел получить травму — об этом мы написали вчера). Ольга настолько счастлива, что поклонники почти простили ей многомесячное легкое вранье: Бузова была в отношениях с Манукяном еще до начала шоу “План Б”, где она якобы выбирала себе парня.

Подвела итоги 2019-го и Настя Ивлеева. Год был для нее действительно удачный. Алла Борисовна, например, не пришла на съемки новогодних программ на Первый канал, а вот в съемках праздничного Настиного “Агент-шоу” для Youtube поучаствовала. Но шоу — не главное.

“В этом году меня взяли в жены. Человека, который не умеет готовить, не разбирается в хозяйстве и все время в командировках! Чудо, не иначе!” — удивляется и одновременно радуется Ивлеева. Вместе с мужем, рэпером Элджеем, Настя продемонстрировала, как ловко она умеет пить шампанское: бокал целиком вставляется ей в рот. Значит, подходящий размер.

В доме Ксении Собчак состоялся бенефис ее мамы, Людмилы Нарусовой. Экс-сенатор обернулась босоногой Снегурочкой, чтобы порадовать внука Платона.

Под Новый год выписалась из больницы телеведущая Лера Кудрявцева, пережившая тяжелую операцию по удалению протекших грудных имплантов. Напомним, Лера в деталях делилась этой душераздирающей историей — даже опубликовала фото удаленных имплантов, но в праздник пощадила подписчиков и всего-то показала, как радуется салюту во дворе своего дома.

Певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным отмечала праздник в Москве, у своей мамы, 81-летней Галины Перфиловой. Как многие состоявшиеся звезды, Валерия предпочитает не работать в новогоднюю ночь, а проводить ее в кругу семьи. Иосиф Пригожин перед обильным застольем прямо решил немного похудеть: прямо в костюме-тройке пробежался на беговой дорожке. “Всю ночь принимали гостей, — поделилась Валерия. — Уже под утро появился красавец Филипп Киркоров”.

Вечно молодая веведущая Первого канала Екатерина Андреева отправилась на край Земли — в Новую Зеландию. В канун 2020-го Екатерина познакомилась с культурой и бытом народа маори — в частности, была впечатлена их традиционными татуировками на лице.