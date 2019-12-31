Охлобыстин извинился перед проститутками после слов о Водонаевой

Российский актер Иван Охлобыстин опубликовал новый пост в социальной сети "ВКонтакте" после выпада в адрес телеведущей и модели Алены Водонаевой, призвавшей россиянок "не рожать рабов этому государству".

Ранее в своем Instagram-аккаунте она написала о презрении к семьям, которые "живут в нищете" и растят несколько детей. В своей публикации она написала о том, что в России рожают или богачи, или люди с низким уровнем образования. Телеведущая выступила против запрета на искусственное прерывание беременности и посоветовала своим фанатам не заводить ребенка "из одного только желания". На эти слова Охлобыстин отреагировал критически в адрес Водонаевой, назвав ее "еще одной проституткой".

"Нет, не проститутка. Простите меня, проститутки. У вас по нужде, а у них от жира", — поделился своей точкой зрения он.

Зачинщица скандала, в свою очередь, возмутилась из-за нелестных высказываний со стороны Охлобыстина. Она также сравнила действия своего оппонента с поступками "типичного быдла" и предположила, что актер прибегнул к грубым словам, поскольку не может аргументированно защитить свою позицию.