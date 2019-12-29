Муж Заворотнюк вывел на лед новорожденную дочь

Фигурист Петр Чернышев вместе с годовалой дочерью Милой вышел на лед в новом шоу Татьяны Навки.

"Она впервые сегодня здесь, это сюрприз для папы", - сообщила зрителям Навка.

Чернышев взял дочь на руки и проехал по арене под аплодисменты, которые не смолкали несколько минут.

Как пишут СМИ, некоторые зрители не сдержали слез.

Коллега и главная звезда шоу тем временем произнесла трогательный монолог, в котором пожелала всем здоровья и обязательно верить в лучшее, особенно в предновогодние дни. Только так, по словам Навки, можно сделать "этот мир немножечко добрее".