"Она впервые сегодня здесь, это сюрприз для папы", - сообщила зрителям Навка.
Чернышев взял дочь на руки и проехал по арене под аплодисменты, которые не смолкали несколько минут.
Как пишут СМИ, некоторые зрители не сдержали слез.
Коллега и главная звезда шоу тем временем произнесла трогательный монолог, в котором пожелала всем здоровья и обязательно верить в лучшее, особенно в предновогодние дни. Только так, по словам Навки, можно сделать "этот мир немножечко добрее".
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Петр Чернышев вышел на лед с годовалой дочерью Милой на премьере шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств»❤ Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, фигурист Петр Чернышев, появился на льду с их годовалой дочерью на премьере ледового шоу в Москве. Партнер Чернышева по шоу Татьяна Навка объявила, что в зале присутствует дочь Анастасии Заворотнюк. После этого фигурист взял девочку на руки и появился с ней перед зрителями. Многие в зале не смогли сдержать слез в этот момент. #анастасиязаворотнюк #заворотнюк #мояпрекраснаяняня #петрчернышев #шоу #спящаякрасавица #дочь #дочка #пападочка #шоубизнес #шоубиз #музыка #кино #новостизвезд #новостизвёзд #лайки #популярно #популярное #интересно #подпишись #знаменитости #звезды #селебрити