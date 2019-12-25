Подольская разделась назло Собчак

Певица Наталья Подольская опубликовала в соцсети эффектный снимок, на котором предстала не слишком одетой.

Артистка намекнула на недавний скандал вокруг телеведущей Ксении Собчак, которая осудила женщин "за 40" за публикацию откровенных фотографий.

"Срочно выкладываю, пока мне не стукнуло 40", - подписала фото Подольская, заодно попросив у мужа извинения за свою дерзость.

Собчак ранее раскритиковали многие россиянки, в том числе и ее вроде бы подруги из старшей возрастной категории. Дамы, привыкшие не скрывать своей красоты несмотря на ушедшую юностью, набросились на теледиву, обвиняя в ханжестве и напоминая, что и сама экс-кандидат в президенты России не раз публиковала более чем откровенные фото. Собчак, не скрывающая ошибок прошлого, объяснилась: в обнаженке ничего плохого не видит, но до поры до времени. И попросила: если она после 40-летнего юбилея позволит себе выложить обнаженную фотку, "пристрелить ее". Давняя подруга Светлана Бондарчук попросила девушку не превращаться в бабушку у подъезда, иначе "придется запастись патронами".