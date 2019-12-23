Александр Цекало выкупил фамилию у экс-супруги из-за новой жены

Продюсеру Александру Цекало пришлось пойти на неожиданные материальные жертвы из-за принципиальности своей новой супруги - молодой художницы и актрисы Дарины Эрвин. Девушка отказалась брать фамилию мужа из-за того, что ее уже носит бывшая жена продюсера Виктория.

Как стало известно изданию «СтарХит», в девичестве Виктория Галушка отказывалась «отдавать» фамилию Цекало, несмотря на то, что Александр после развода оставил ей дом, машину и сейчас продолжает помогать ей и ее детям материально. Жесткая позиция Виктории определенно усложнила семейную жизнь Цекало, который считает, что его новая избранница должна носить его фамилию. А та не желает быть «второй Цекало».

«В итоге ничего не оставалось — заплатил, Вика же по условиям договоренностей должна была съездить на родину, на Украину, и официально вернуть себе девичью», - рассказали в окружении пары.

Причем вся процедура смены фамилии прошла под контролем адвокатов продюсера, которых он нанял специально для этого дела. Отношения между ним и Викторией остаются очень напряженными, отмечают их общие знакомые. По их словам, Цекало не желает лично общаться с Викторией.

Как видно, ради своей новой супруги, на которой он женился в начале года, Цекало готов на многое. Летом СМИ обратили внимание на то, что продюсер стал физически лучше выглядеть, сбросив около 10 кг.