77-летняя Ангелина Вовк собралась замуж в третий раз

Ангелина Вовк сообщила о том, что приняла предложение руки и сердца от своего давнего друга Михаила Куницына — он моложе известной телеведущей более чем на 25 лет. Телеведущая подтвердила "КП", что "Миша сделал предложение", но о свадьбе она "пока думает".

Михаил Куницын ведет концерты, радиопрограмму.

Ангелина Вовк сейчас также много работает: не только ведет мероприятия, но и организует ежегодный телефестиваль детского творчества “Песенка года”.

Вовк была замужем дважды: первый брак продлился 16 лет, второй — 13. Детей у ведущей нет. Ангелина Михайловна не скрывает, что обстоятельства в ее жизни так сложились, что из-за болезни она не смогла родить. Так как еще в 1975 году она перенесла перитонит в тяжелой форме, были осложнения, несколько операций, клиническая смерть… Они с мужем однажды даже хотели усыновить ребенка, но не сложилось.

После расставания с мужьями Ангелина Михайловна не оставалась одна — она заботиться о дочках племянника: одну из внучек Вовк назвали в честь нее Ангелиной.