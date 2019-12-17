Волочкова едва не погибла во время шоу

Анастасия Волочкова рассказала, как чуть не погибла на одном из недавних своих выступлений. По ее словам, это «реально страшная история», которую ей тяжело даже вспоминать.

По словам Волочковой, Трагедией мог закончился номер с поднятой на высоту позолоченной клеткой, в которой находилась балерина. По сценарию, она должна была находиться внутри конструкции, которая с помощью лебедки постепенно поднималась вверх.

В какой-то момент клетка едва не рухнула вниз прямо вместе с Волочковой. От тяжелых последствий ее спасло то, что номер выполнялся на небольшой сцене»

«Просто условия зала не позволяли поднять её на большую высоту», - сказала она в эфире «Москва 24».

Ранее Волочкова поделилась с поклонниками историей о том, как риэлторы выставили объявление о продаже ее двухэтажного коттеджа в Подмосковье за 2,5 млрд рублей. При этом сама артистка ничего продавать не собиралась.