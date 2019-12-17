По словам Волочковой, Трагедией мог закончился номер с поднятой на высоту позолоченной клеткой, в которой находилась балерина. По сценарию, она должна была находиться внутри конструкции, которая с помощью лебедки постепенно поднималась вверх.
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Фрагмент моего спектакля.. Мне кажется, что любую клетку я своим появлением в ней всегда делаю золотой..😂 Немного билетов на премьеру в Вегасе 20 ноября ещё остались на моем сайте Volochkova.ru 🌹 Очень вас жду.🌺 Начало в 20.00. Продолжительность 1.20.💃 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #платазауспех #солнце #балеринавзазеркальецирка
В какой-то момент клетка едва не рухнула вниз прямо вместе с Волочковой. От тяжелых последствий ее спасло то, что номер выполнялся на небольшой сцене»
«Просто условия зала не позволяли поднять её на большую высоту», - сказала она в эфире «Москва 24».
Ранее Волочкова поделилась с поклонниками историей о том, как риэлторы выставили объявление о продаже ее двухэтажного коттеджа в Подмосковье за 2,5 млрд рублей. При этом сама артистка ничего продавать не собиралась.