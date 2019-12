View this post on Instagram

Я давно к таким вещам Стал спокоен. Может сдуру Юра что-то запрещал. Вскоре запретили Юру. Говорили, что он крепкий, Всех с женой переживут. Будет бегать вечно в кепке, Но никто не вечен тут. Эх, Михалыч, ты эпоха, Да, сегодня умер Мэр. С ним Москве жилось неплохо, Дико, мощно, например. Не жалел он цвет-металла, Какой жанр, такой век. Почему мне грустно стало? Яркий был он человек.

