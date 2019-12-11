Шнуров посвятил стих умершему Лужкову: "Жилось дико, мощно, например"

Певец Сергей Шнуров опубликовал в своем Instagram стих, посвященный погибшему при операции в Мюнхене бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову. Он поведал, что Лужков если что-то и запрещал, то только «сдуру». А потом Лужкова самого «запретили» - то есть, уволили.

Про Лужкова говорили, что он "вечно будет бегать в кепке" и переживет вместе с женой всех. Он был целой эпохой в истории города. «С ним Москве жилось неплохо,/ Дико, мощно, например» - рифмует строчки Шнуров.

Шнуров признался, что ему стало грустно, так как Лужков действительно был ярким человеком. В комментариях пользователи согласились со Шнуровым, что Лужков олицетворяет собой целый период в истории столицы.

Ранее родным и близким Лужкова соболезнования выразил президент России Владимир Путин. «Истинно народным» мэром 90-х годов назвал Лужкова Максим Галкин, а Ксения Собчак указала на необычную связь между смертями Лужкова и журналиста Доренко, отношения между которыми, стоит заметить, были далеко не безоблачными.