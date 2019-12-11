Певец рассказал изданию KP.RU, что между ним и Виталиной накопилось множество обид и недопониманий, особенно в последнее время, из-за чего трещина в их отношениях «становится глубже».

«Всё чаще мы смотрим в разные стороны. Всё чаще не понимаем друг друга», - признался Шаляпин.

Он выразил сожаление по поводу того, что не смог «оправдать ожиданий» Цымбалюк-Романовской. С одной стороны, у него есть желание создать семью, но с другой - он боится сделать ответственный шаг в силу собственного «печального семейного опыта», устал экспериментировать и просто опасается снова разочароваться. Певец, как известно, в свои 36 лет был уже дважды женат. Первая супруга, к слову, была старше него, ему на момент свадьбы было 18 лет. Со второй женой Шаляпин прожил вместе всего пару лет.

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Прохор Шаляпин признался, что их отношения с Цымбалюк-Романовской были пиар-ходом

Шаляпин считает, что его семейные неудачи отчасти являются проекцией негативного опыта своих родителей. Поэтому он решил прекратить отношения с Цымбалюк-Романовской, пожелав ей найти того, с кем она будет счастлива.

«Не хочу больше портить ей жизнь, не хочу дарить бесплодные надежды, отнимать у неё попусту драгоценное время и искренне желаю ей встретить такого человека, который сможет сделать её по-настоящему счастливым», - сказал он.

О разрыве отношений Шаляпина и Цымбалюк-Романовской впервые стало известно в середине ноября. Музыкант заподозрил любимую в измене. Его бывшая подруга Татьяна Гудзева заявила, что ей прислали снимки, доказывающие неверность Виталины. Сама

Цымбалюк-Романовская категорически отвергла все обвинения и заявила, что не знает, о каких снимках идет речь. По ее словам, если ее и застали в компании какого-то мужчины, то это явно был друг или коллега. Когда "компромат" все же предъявили, выяснилось, что снимки сделали, когда Виталина ходила в театр с неким мужчиной.