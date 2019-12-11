Прохор Шаляпин окончательно бросил Цымбалюк-Романовскую, чтобы "не портить жизнь"

Певец Прохор Шаляпин и экс-супруга актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовской окончательно расстались. Шаляпин признался, что их «сложные и неординарные» отношения закончились по вине обоих.

Певец рассказал изданию KP.RU, что между ним и Виталиной накопилось множество обид и недопониманий, особенно в последнее время, из-за чего трещина в их отношениях «становится глубже».

«Всё чаще мы смотрим в разные стороны. Всё чаще не понимаем друг друга», - признался Шаляпин.

Он выразил сожаление по поводу того, что не смог «оправдать ожиданий» Цымбалюк-Романовской. С одной стороны, у него есть желание создать семью, но с другой - он боится сделать ответственный шаг в силу собственного «печального семейного опыта», устал экспериментировать и просто опасается снова разочароваться. Певец, как известно, в свои 36 лет был уже дважды женат. Первая супруга, к слову, была старше него, ему на момент свадьбы было 18 лет. Со второй женой Шаляпин прожил вместе всего пару лет.

Шаляпин считает, что его семейные неудачи отчасти являются проекцией негативного опыта своих родителей. Поэтому он решил прекратить отношения с Цымбалюк-Романовской, пожелав ей найти того, с кем она будет счастлива.

«Не хочу больше портить ей жизнь, не хочу дарить бесплодные надежды, отнимать у неё попусту драгоценное время и искренне желаю ей встретить такого человека, который сможет сделать её по-настоящему счастливым», - сказал он.

О разрыве отношений Шаляпина и Цымбалюк-Романовской впервые стало известно в середине ноября. Музыкант заподозрил любимую в измене. Его бывшая подруга Татьяна Гудзева заявила, что ей прислали снимки, доказывающие неверность Виталины. Сама

Цымбалюк-Романовская категорически отвергла все обвинения и заявила, что не знает, о каких снимках идет речь. По ее словам, если ее и застали в компании какого-то мужчины, то это явно был друг или коллега. Когда "компромат" все же предъявили, выяснилось, что снимки сделали, когда Виталина ходила в театр с неким мужчиной.