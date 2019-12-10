ФОТО: Второй день рождения и машина на свалку. Сын Валерии едва не погиб в ДТП

SHOWTIME!

Foto: Instagram nuotr.

Сын российской певицы Валерии Арсений Шульгин едва не погиб в аварии. По словам молодого человека, он будет считать 8 декабря своим вторым днем рождения.

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