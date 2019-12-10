ДТП произошло на трассе M11, соединяющей Санкт-Петербург и Москву. Как Арсений сообщил в соцсетях, причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия. Сам он в момент аварии спал на заднем сидении. То, что он и другие пассажиры автомобиля остались живы - чистое везение.
Тем не менее, все они получили травмы. У Арсения оказались разорваны верхняя и нижняя губы, потребовалось накладывать швы. От сильного удара у молодого человека сильно шатаются зубы, которые, возможно, придется удалять. У ехавший с ним девушки Лианы перелом руки. "Выглядело жутко, когда предплечье просто сложилось пополам", - написал Арсений. Еще двое друзей сына Валерии отделались более легкими травмами - ушибом ребер от ремня безопасности и кровоподтеками на руках. Автомобиль, на котором ехала компания, восстановлению не подлежит.
"Честно, это лучший исход, который можно было бы только ожидать", - резюмировал Арсений, который призвал подписчиков не рисковать своими жизнями.
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08.12.2019 — мой новый День Рождения. ⠀ Ехать в Питер в такую погоду было большой ошибкой. Учитывая то, что мы разбились на полной скорости на трассе M11 Питер-Москва, наше спасение — настоящая доля случая. ⠀ Итог: • Я — разорваны верхняя и нижняя губы (зашивали). Ушатаны передние зубы (пока не знаю, что с ними буду делать, возможно прийдется окончательно вырывать, но это не точно) • Лиана — перелом руки. Выглядело жутко, когда предплечье просто сложилось пополам. • Саня — ушиб рёбер от ремня безопасности. • Артём — кровоподтёки на руках. • Машина — под списание (авто Лианы) ⠀ Честно, это лучший исход, который можно было бы только ожидать. ⠀ Берегите себя и всегда соотносите риски с целесообразностью действий 🙏🏻