СМИ: Евгений Петросян тайно женился в пятый раз

Евгений Петросян женился на 31-летней Татьяне Брухуновой, которая является лего личной ассистенткой. Об этом рассказал друг юмориста.

Как рассказал источник сайта KP.RU в близком окружении Петросяна, свадьба состоялась в первых числах декабря.Других подробностей он не привел.

Сам Петросян и его избранница также не распространяются об изменении своего семейного статуса. В Instagram артиста не стал делиться со своими поклонниками о радостном событии.

О романе Евгения Петросяна и его помощнице стало известно в прошлом году на фоне развода юмориста со своей супругой Еленой Степаненко. Сама Брухунова год назад подтвердила, что встречается с Петросянам, и рассказала, что работает у него уже более 10 лет.

О Брухуновой известно, что она окончила Московский государственный институт культуры (МГУКИ) по специальности «менеджер», после чего начала работать в театре Петросяна и с 2016 года является его личным помощником.

Многие поклонники посчитали, что именно Брухунова стала причиной развода Петросяна и Степаненко.