Возмущенный матершиной Шнурова россиянин отсудил компенсацию

Житель Новосибирска Евгений Гуляев выиграл иск к лидеру рок-группы "Ленинград" Сергею Шнурову, который он подал из-за мата и поведения музыканта во время концерта коллектива. Новосибирский районный суд постановил возместить мужчине причиненный моральный вред.

Речь идет о концерте 2018 года на арене хоккейного клуба "Сибирь". Гуляев пошел на выступление "Ленинграда", судя по всему, не ожидая, что его там ждет. По словам мужчины, он слышал песни группы по радио, и в них матерных слов не было. Однако во время выступления Шнуров, известный использованием обсценной лексики, пел песни в без всякой цензуры.

Гуляев заявил, что поведение музыканта, оказавшегося матершинником, его сильно расстроило, из-за чего он раньше времени ушел с концерта. Обманутый слушатель решил взыскать за причиненный моральный вред по 100 тысяч рублей. Иск он подал к трем сторонам - музыканту, организаторам и хоккейному клубу, предоставившегося арену для концерта.

Суд удовлетворил иск Гуляева частично, пишет "Коммерсантъ". Организаторов обязали компенсировать ему 2,5 тысяч рублей за купленный билет, а также 2 тысячи рублей за моральный ущерб. Кроме того, суд оштрафовал организаторов на 2,2 тысяч рублей.

Ранее в сентябре на Шнурова пожаловалась сотрудница Минкультуры. Специалист ведомства по Югу и Кавказу Александра Мирошниченко написала заявление в полицию после того, как сходила на концерт "Ленинграда" в Ростове. Во время выступления Шнуров матерился в адрес поклонников. В итоге был составлен протокол об административном правонарушении в отношении организатора концерта.