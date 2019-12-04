ВИДЕО: Худой и волосатый. Такого Иосифа Пригожина вы еще не видели

SHOWTIME!

Российский продюсер Иосиф Пригожин не только продюсирует эстрадных исполнителей, но и стал экспертом по всем вопросам, комментируя различные события. А ведь когда-то он еще и пел.

В Сети обсуждают старые видеоклипы начала 90-х годов прошлого века с поющим Иосифом Пригожиным. Ролики опубликованы на YouTube-канале и в профиле соцсетей Гостелерадиофонда России. В клипе ничем не примечательной песенки под названием "Время любви" в стиле тех годов продюсер молод, носит вполне густую шевелюру (он брюнет) и выглядит стройным. Вторая запись сделана во время концерта в том же 1991 году. Статьи по теме: Валерия объяснила отказ делать ЭКО от Пригожина Иосиф Пригожин хотел покончить с собой

| Maža didelių žinių kaina

Статьи по теме:

Рекомендуем: