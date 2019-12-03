"Самый родной человечек", - говорится в подписи к посту.
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Самый родной человечек ❤️😍 #елизаветагалкина #лизагалкина #аллапугачева #мама #мамаидочь
Несмотря на столь юный возраст у дочери звездной пары уже более 500 тысяч подписчиков, и цифра продолжает увеличиваться. В комментарии к публикации фолловеры засыпали девочку и ее маму самыми лестными комплиментами.
Напомним, что у Аллы Пугачевой и Максима Галкина после обращения за услугами к суррогатной матери в 2013 году появились на свет дети - Гарри и Лиза.