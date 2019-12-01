Голое фото ведущей "Давай поженимся" обескуражило фанатов

57-летняя ведущая шоу «Давай поженимся» Роза Сябитова разместила в своем Instagram-аккаунте обнаженную фотографию. Количество отметок «Нравится» под ней уже приближается к двадцати тысячам.

Сябитова опубликовала сразу несколько различных фото — в том числе те, на которых она играет в гольф или как-либо еще демонстрирует активный образ жизни. Однако первой и привлекшей наибольшее внимание фанатов оказалась именно фотография, на которой телеведущая сидит вполоборота к камере на розовом фоне, и на ней не видно никакой одежды.

Ведущая сопроводила фотографии небольшим текстом-размышлением о том, что женщинам старше пятидесяти лет не обязательно чувствовать себя стереотипными бабушками. Сябитова вспомнила слова итальянской киноактрисы и модели Изабеллы Росселлини, сказавшей, что «возраст – это свобода», и добавила от себя, что в этой свободе «больше сексуальности, чем в юной полногрудой прелестнице».

Интернет-пользователи по-разному отреагировали на откровенное фото. Некоторые обрушились на телеведущую с критикой или признались, что не понимают, «в чем крутость» подобных фотографий. Другие предположили, что красиво выглядеть в пожилом возрасте могут лишь весьма обеспеченные люди. Впрочем, нашлись и те, кто похвалили фотографию, находя ее красивой и отнюдь не «неприличной». Кого-то вдохновило и само сообщение, которым Сябитова сопроводила свои снимки.

Недавно внимание интернет-пользователей привлекло обнаженное фото другой медийной личности — ведущей «Дома-2» и экс-солистки группы «Блестящие» Ольги Орловой. Она выложила в своем Instagram-аккаунте снимок без одежды, сделанный в Сейшелах, а вскоре он набрал десятки тысяч «лайков» и тысячи комментариев.