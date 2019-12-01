"Копыта" и "хвост" Волочковой разгневали фанатов

Новый образ российской балерины и танцовщицы Анастасии Волочковой вызвал неодобрение некоторых ее фанатов. Серия снимков, вызвававших волну критики, была опубликована на странице звезды в Instagram.

Известная своей страстью к эпатажным нарядам Волочкова позирует в закрытом черном платье в пол и туфлях на высоком каблуке, а прическа украшена длинным накладным шиньоном. В комментарии к публикации фолловеры обратили внимание, что имидж не идет Анастасии - искусственные пряди волос "не добавляют красоты" и похожи на "хвост", обтягивающая одежда подчеркивает изъяны фигуры, а обувь напоминает "копыта".

Кроме того, по мнению интернет-пользователей, на фотографии ноги бывшей примы Большого театра кажутся слишком длинными. Мнения подписчиков по этому вопросу разделились: одни сочли, что светская львица чересчур увлеклась фотошопом, другие - что она встала на табуретку.

Ранее Волочкова поделилась с поклонниками фотографией порезанного бока. 43-летняя знаменитость травмировалась во время очередного купания в ледяной купели.