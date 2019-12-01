Известная своей страстью к эпатажным нарядам Волочкова позирует в закрытом черном платье в пол и туфлях на высоком каблуке, а прическа украшена длинным накладным шиньоном. В комментарии к публикации фолловеры обратили внимание, что имидж не идет Анастасии - искусственные пряди волос "не добавляют красоты" и похожи на "хвост", обтягивающая одежда подчеркивает изъяны фигуры, а обувь напоминает "копыта".
Кроме того, по мнению интернет-пользователей, на фотографии ноги бывшей примы Большого театра кажутся слишком длинными. Мнения подписчиков по этому вопросу разделились: одни сочли, что светская львица чересчур увлеклась фотошопом, другие - что она встала на табуретку.
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Я очень люблю цветы!🙏🌺 И сегодня с радостью провела фотосессию для компании @des__fleur с которой мы подружились после моей премьеры.😊 Интерьеры нашего любимого @novahoff.hotel очень подошли.😊 На ваш взгляд мне какие цветы идут больше? Белые или розовые?🐣 Фотограф @sveta_kadr Стилист Юля и хозяйка бизнеса Ольга @ms.olgabelova69 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #платазауспех #солнце #фотосессия
Ранее Волочкова поделилась с поклонниками фотографией порезанного бока. 43-летняя знаменитость травмировалась во время очередного купания в ледяной купели.