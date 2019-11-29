Валерия объяснила отказ делать ЭКО от Пригожина

Российская эстрадная певица Валерия (настоящее имя - Алла Перфилова) в интервью Sobesednik.ru рассказала, почему не заводит детей со своим супругом-продюсером Иосифом Пригожиным.

"Давайте смотреть правде в глаза. "Гоголь-моголь" я не хочу. Быть молодой мамой — это, конечно, замечательно, но я за естественный процесс", - разоткровенничалась знаменитость.

Артистка не желает прибегать к модным в светской тусовке процедурам экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) или пользоваться услугами суррогатной матери. Пригожин в этом вопросе полностью солидарен с 51-летней женой.

При этом Валерия не осуждает тех, кто пользуется вспомогательными репродуктивными технологиями (ВРТ). Особенно это актуально для пар, у которых нет детей. Однако такого рода проблем у звездной четы нет, поскольку на двоих они воспитывают шестерых детей. От прошлых браков у исполнительницы осталась дочь и два сына, а у продюсера растут две дочери и сын. В октябре Пригожин рассказал о своем желании завести еще одного ребенка, но Валерия выступила против. Напомним, что Иосиф Пригожин и Валерия официально оформили свои отношения в 2004 году.