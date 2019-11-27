"Она не преступница". В защиту Софии Ротару выступил Никита Джигурда

После информации, о том, что знаменитая певица София Ротару может вновь начать свои выступления в России, разгорелось много споров. Скандал прокомментировал актер и шоумен Никита Джигурда — причем умудрился смешать в одной речи Путина, Зеленского, Поклонскую, Соловьева и Савченко.

“Лучше всех, по-моему, Поклонская выступила, сказав, что как бы там ни было, рано или поздно надо налаживать отношения. Зрители должны сами решить: если кто не любит Ротару, то они не пойдут на ее концерт. А если готовы купить билеты и прийти — ну, так что, это же милосердие. Вон президент России милосердие проявил к Савченко — отпустил ее. Поэтому чего здесь думать? Надо наоборот, налаживать связь через культуру”, — заявил Джигурда.

Поняв, правда, что аналогия не совсем уместна, он оговорился: “Она не преступница, она не осуждена. Для меня тема передачи Володи Соловьева гораздо актуальнее, ибо опять-таки пару месяцев назад президент России Владимир Путин заявил, что хватит ссорить народы, нужно искать точки соприкосновения. Вот как раз Ротару, другие там, приезжают, для того, чтобы наладить какой-то контакт, после которого тому же Зеленскому будет легче оперировать в спорах с украинскими националистами. Просто перевесить должен здравый смысл. Зачем обвинять артистов в том, что натворили безбашенные политики, которые ссорят людей…”