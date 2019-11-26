Джентльмены не матерятся! Шнурову и Noize MC впаяли штраф за батл-концерт

Музыкальная дуэль между солистом группы “Ленинград” Сергеем Шнуровым и Иваном Алексеевым, больше известным под сценическим псевдонимом Noize MC, закончилась скандалом, — сообщает “КП”.

Артисты встретились в Москве в минувшую субботу. Концерт-баттл должен был пройти по оговоренным правилам, а судьями в нем выступали сами зрители.

В ходе концерт-баттл Шнуров и Noize MC пели свои песни и каверы друг на друга. Публика голосовала криком и аплодисментами после каждого раунда. Победу присудили “Ленинграду” со счетом 4:3.

Однако, что-то пошло не так и полиция выписала артистам штрафы. Платить Noize MC и фронтмэну “Ленинград” пришлось за мат на сцене: по 500 рублей (7 евро) на каждого за нецензурную лексику на концерте. По словам Ивана, сразу после концерта его задержали и отпустили только в четыре часа ночи. “За мат придётся заплатить. Спасибо вам, что у меня есть на это деньги!” — написал в Instagram Noize MC.