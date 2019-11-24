Пушков ответил директору Ротару на заявление о травле певицы в России

Член Совета Федерации Алексей Пушков ответил на заявление концертного директора Софии Ротару Сергея Лаврова о том, что в России началась травля певицы и это является "каким-то заказом".

"Никакого заказа на травлю Ротару, конечно же, нет", - написал Пушков в своем Твиттере. При этом он объяснил, почему артисты, политики и представители общественности высказывали критические замечания в адрес Ротару, решившей принять участие в итоговом концерте "Песня года" в России.

По словам Пушкова, в России уже устали "от гастролеров", которые приезжают сюда делать деньги, а у себя клянут Россию "почем зря как Катамадзе". Также Пушков привел в пример латвийскую певицу Лайму Вайкуле, которая якобы "выдумала сказки" о том, что европейцам запрещено ездить в Крым.

Стоит отметить, что в Украине развертываются такие же бурные дискуссии по поводу приезда российских артистов, особенно, если они ранее выступали в Крыму, в Донбассе или на словах поддерживали официальную российскую трактовку событий в Украине.

Софии Ротару припомнили, что она до этого отказывалась приезжать на "Песню года" и перечисляла деньги ВСУ. При этом директор Ротару объяснял, что на "Песню года" она не поехала только однажды, потому что президенту Украины Петр Порошенко ввел военное положение и мужчинам был запрещен выезд из страны, а у Ротару половина коллектива это мужчины. Также Лавров опроверг утверждения, что Ротару "финансировала каких-то военных".

Кроме этого директор Ротару заявил, что участие ее в "Песне года" в России будет бесплатным, поэтому нельзя утверждать, что она едет "зарабатывать деньги".