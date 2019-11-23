В РФ призвали россиян бойкотировать концерты Ротару: лучший ответ - пустые места!

Глава социального комитета Совет Федерации РФ Валерий Рязанский прокомментировал для РИА Новости планы Софии Ротару выступить на российской сцене.

Певица с 1973 года принимала участие в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения. В декабре певица вернется на российскую сцену и станет хэдлайнером фестиваля "Легенды Ретро FM".

"Конечно, говорят, что культура и искусство вне политики, но в жизни не так. Тот же известный в России грузинский артист Вахтанг Кикабидзе выступал с критикой России", — сказал Рязанский.

Он отметил, что ряд зарубежных исполнителей могут критиковать страну, "говорить, что здесь все плохо, но, когда нужно заработать, едут в Россию".

По мнению законодателя, "у Минкультуры должен быть инструмент влияния на таких артистов, но это не должно быть составление "черных списков", подобно тому, что происходило на Украине".

В этой ситуации также следует узнать, что обо всем этом думают зрители, считает Рязанский.

"Лучшим ответом на такие выступления стали бы пустые места в зале", — заключил он.