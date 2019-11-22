Александр Малинин признался, что давно не общался с сыном. А раз денег не просит - все у него хорошо

Народный артист, отметивший на днях 61 год, продолжает активно выступать и радовать поклонников своего творчества. Недавно Александр Малинин дал концерт в Кремле, после которого пообщался с представителями прессы, — пишет StarHit.

По словам Малинина, он давно не общался с Никитой. Напомним, наследник артиста является выпускником “Фабрики звезд-3”, но особого признания на эстраде так и не получил. “Он работает в основном в ночных клубах, выходит на сцену в 3-4 утра, играет танцевальную музыку, зажигает по ночам. Человек выбрал себе такой жанр. Но я поражен, что в это время суток люди танцуют где-то”, — отметил Александр.

Никите 38 лет, он еще не женился и не обзавелся детьми. “Он мне давно не звонил, не просил денег, значит, с финансами все в порядке. Правда, бывали случаи, когда он просил у меня совета — как взять верхнюю ноту “ля”, например”, — рассказал певец.

Младшие дети Малинина, Устинья и Фрол, пока заняты учебой. Александр и его жена Эмма всячески поощряют наследников и балуют их. “Фролушка учится в художественном училище при Академии художеств, пишет картины, снимает кино. Думаю, что будет работать в сфере киноиндустрии. Хотя рисование (а пишет он всегда в стиле абстрактного экспрессионизма) ему уже приносит доход”, — рассказал артист.

В декабре Устинья поедет в Лондон, где будет поступать в Королевский музыкальный колледж. “Это лучшая консерватория в мире. Надеюсь, она не только выдержит экзамен, но и получит грант на бесплатное обучение, поскольку очень талантлива”, — рассказал Малинин-старший.

Единственная из детей, с кем не общается народный артист, — Кира, рожденная в отношениях с Ольгой Зарубиной. Певица до сих пор винит экс-супруга в том, что жизнь дочери сложилась не так, как могла бы.