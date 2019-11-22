Певица Валерия возглавила движение против домашнего насилия: сама чудом выжила

Народная артистка России Валерия решила возглавить движение в поддержку закона, призванного обеспечить меры профилактики домашнего насилия. Соавтор законопроекта Оксана Пушкина публично выразила радость, что на защиту этой инициативы встала сама Валерия, любимая народом и не скрывающая свой личный опыт жизни с бывшим мужем-садистом. Как именно певица намерена действовать в новой роли, «МК» поинтересовался у самой Валерии.

- Валерия, сегодня за мужнины побои штрафуют как за неправильную парковку. Новый закон как-то облегчит жизнь жертв?

- Конечно! Сейчас такая острая ситуация, что надо срочно навалиться всем миром, ведь эта декриминализация, развязавшая руки домашним извергам, бросает тень на репутацию нашей страны. Я сама чудом выжила в домашнем насилии и на сто процентов уверена: тираны заранее должны знать, что им за это будет! А когда «первый раз не считается» и наказывается административным штрафом, то будет и второй, и третий... Спросите любую жертву: если один раз руку поднял, значит, это будет продолжаться. А у нас вообще не занимаются бытовыми преступлениями! А выплачивать компенсации жертвам домашнего насилия нас заставляет Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ ) — это какой же стыд!

- Как именно вы станете поддерживать новый законопроект?

- Честно говоря, пока у меня сильнейший эмоциональный порыв, а не какой-либо конкретный план. Я была не очень в курсе, пока дети на стали скидывать мне информацию о том, что у нас творится, и я пришла в ужас! У нас мужья отрубают женам руки, профессора режут своих аспиранток, ЕСПЧ обвиняет Россию в том, что она не защищает своих граждан, а министр юстиции отвечает: «У нас не существует проблемы бытового насилия»! Тогда я стала изучать вопрос в Интернете. Поняла, что некие псевдоправославные граждане, поклонники Домостроя, видят в мерах профилактики домашних издевательств «еврейский след», призывающий «вмешиваться в дела семьи»! Да какая может быть семья там, где есть страх?! Семья основана на любви, а где страх, любви места нет! Озвучила свое мнение в Инстаграме, тут же получила кучу упреков и даже угроз. Вспомнила собственный горький опыт и решила, что буду рядом со сторонниками нового закона! Позвонила Оксане Пушкиной и сказала: я с вами, куда надо, туда буду ходить!

- Будете рассказывать о том, что происходило лично с вами?

- Да, столько времени прошло, но такое не забывается! А мы все говорим-говорим, но ничего не происходит, жертвы по-прежнему не защищены. Я по себе знаю, в каком безвыходном положении оказываешься! Чтобы тебе поверили, нужно свидетельство о побоях. А его выдают только по месту прописки. А мы с Шульгиным (бывший муж и экс-продюсер певицы - «МК»), например, жили за городом. И чтобы попасть на место прописки, надо было еще суметь сбежать от разъяренного супруга.

Я рада, что в свое время озвучила то, что пережила, написала книгу. Меня тогда завалили письмами и до сих пор я их получаю, многим мой опыт помог справиться с ситуацией. Ведь многие женщины молчат, боятся кому-либо признаться в том, что дома над ними регулярно издеваются и при этом продолжают выполнять свои обязанности — работают, растят детей, готовят, убирают, обслуживают и обстирывают мужа. А он пьет и бьет. Очевидно, по мнению наших псевдоправославных активистов, эти мужья таким образом их любят. Эти деятели ссылаются на заповедь «Да убоится жена мужа своего». Я сама православный человек и знаю, что «только тогда жена относится к мужу своему как к Богу, когда он относится к ней как к Церкви Христовой»!

- Новый законопроект обвиняют в сексизме — мол, российские мужчины им не защищены...

- А пока страдают женщины, дети и старики, «у нас проблем с насилием нет»! Да, я тоже слышала от противников нового закона и защитников Домостроя, что, мол, женщины станут клеветать на мужчин. Да, первое время перекосы будут, как и в любой другой области. Но где сказано, что это касается только мужчин?! Наверное, есть и женщины-алкоголички, избивающие, к примеру, своих детей, престарелых родителей или даже мужей. Они точно также должны нести ответственность. Закон не против мужчин, а против бытовых садистов.

- А песня будет на эту тему?

Песня, достойная стать гимном нашего движения, уже есть - «Сильная женщина». Сколько ее пою, столько в зале плачут. Женщины, естественно.