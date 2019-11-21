Продюсер рассказала про нашумевшие сцены секса с Кристиной Асмус

Продюсер Ольга Леснова в беседе с "Пятым каналом" рассказала, как Кристина Асмус снималась в интимной сцене в фильме "Текст", вызвавшей активное обсуждение среди поклонников актрисы.

Леснова напомнила, что для съемки интимных сцен используют специальные приспособления, чтобы актеры не касались друг друга. "Используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи. На этих накладках рисуются художниками части тела и создается эффект полной натуральности. А остальное — игра актеров", — отметила Леснова, добавив, что не сомневается в том, что Асмус работала в кадре с накладками.

Кристина Асмус сыграла главную женскую роль в фильме "Текст", где, в частности, снималась и в откровенных сценах с Иваном Янковским. Из-за этого она и ее супруг Гарик Харламов сейчас подвергаются травле.