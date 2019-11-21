Селин Дион рассказала, выйдет ли она когда-нибудь замуж после смерти мужа

Спустя почти четыре года после печальной смерти ее мужа, Селин Дион рассказывает о возможности снова выйти замуж. Фанатам звезды очень интересно есть ли сейчас в ее жизни кто-то особенный.

51-летняя Селин Дион появилась в шоу «Смотреть, что происходит с Энди Коэном» 18 ноября и ответила на очень сокровенный вопрос о жизни после смерти ее мужа, Рене Анжелил, в январе 2016 года. Ведущий спросил, ходит ли Селин в настоящее время на свидания с мужчинами и думает ли она, что когда-нибудь снова выйдет замуж. Певица была предельно откровенна и честна своим ответом, поскольку она подтвердила: «У меня нет парня». Однако она также дала понять, что она не полностью исключает идею снова найти любовь.

«Это не значит, что я не найду кого-то в своей жизни», — продолжила Селин. «Если я это сделаю, это было бы здорово. Но даже если я не встречу никого достойного, это тоже будет здорово, потому что я все еще влюблена в своего покойного мужа. Мне очень тяжело даётся наша с ним разлука. Я прожила всю свою жизнь с Рене, и он все еще живёт в моем сердце. Я вижу его в глазах моих детей каждый день. Я так увлечена своей жизнью и мне очень повезло, что у меня есть три прекрасных сына. Но в тоже время, я держу своё сердце открытым, если мне повезет, н моём пути повстречается не менее замечательный человек как Рене. Но специально, я не ищу этого. Я думаю, что, когда это произойдет со мной, я непременно почувствую это. Прямо сейчас, если бы у меня был кто-то в моей жизни, я бы сказал вам, потому что я всю жизнь был открытой книгой».

Селин и Рене работали вместе и росли профессионально. Их история началась, когда ей было всего 12 лет (ему тогда было 38 лет). В конце концов, их профессиональные отношения стали романтичными, когда Селин исполнилось 20 лет, они обручились на ее 25-й день рождения. Они были женаты более 20 лет, пока Рене не умер от рака горла 14 января 2016 года.

Между тем, в начале этого года ходили слухи, что Селин встречается с одним из своих лучших друзей после того, как их сфотографировали, когда они, держась за руки. Тем не менее, в своем интервью изданию WWHL она сказала: «Мы лучшие друзья, мы в шоу-бизнесе, и таблоиды и эта индустрия созданы для этого», — сказала Селин. «Он мой лучший друг, и мы хорошо проводим время вместе. Такое ощущение, что сегодня у тебя не может быть человека, который держит тебя за руку! Они ничего не знают о нем! Мне однажды даже пришлось открыть правду, что он гей. Он не мой парень! Но мы можем держаться за руки, успокоитесь, люди!»

Что ж поклонникам этой замечательной певицы очень приятно видеть свою любимицу счастливой!