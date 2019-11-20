Миллионы за рекламу. Собчак и Бузова возглавили рейтинг Forbes по доходам в соцсетях

Журнал Forbes обнародовал список самых высокооплачиваемых блогеров, зарабатывающих на рекламе в Instagram. При этом, как отмечает РБК, в ТОП 15 вошли всего двое мужчин.

Первое место занимает телеведущая и журналистка Ксения Собчак с доходом 1,6 млн долларов. По подсчетам издания, она публикует несколько платных постов в неделю, а порой и в день.

На втором месте - телеведущая Регина Тодоренко, которая зарабатывает на рекламе одежды, косметики и детских товаров 860 тыс. долларов.

В тройке лидеров оказалась также телеведущая и певица Ольга Бузова - ее доходы от рекламных постов в Instagram Forbes оценивает в 860 тыс. долларов.

Ольга Бузова Foto: Itar-Tass / Scanpix

Также в список вошли певицы Полина Гагарина (770 тыс. долларов) и Елена Темникова (760 тыс. долларов), актриса Анна Хилькевич (570 тыс. долларов), продюсер Яна Рудковская (560 тыс. долларов), блогер Ида Галич (550 тыс. долларов), модель Дарья Клюкина (560 тыс. долларов), певица Вера Брежнева (480 тыс. долларов), телеведущая Ирена Понарошку (430 тыс. долларов), модель и телеведущая Виктория Боня (410 тыс. долларов) и актриса Наталья Рудова (400 тыс. долларов).

В большой женской компании оказались всего двое мужчин - занявший четвертое место в рейтинге блогер Алан Енилеев, который делает популярные обзоры дорогих автомобилей (850 тыс. долларов), и боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов (7-е место с доходом 570 тыс. долларов).

Forbes отмечает, что объем рекламы в российском сегменте Instagram никому точно неизвестен, так как большинство сделок проходит неофициально.