Дженнифер Лопес просили скрывать возраст ради сохранения карьеры

Актрису и исполнительницу Дженнифер Лопес просили скрывать возраст ради сохранения карьеры. Об этом она рассказала в интервью изданию GQ.

"Это были женщины. Они говорили: "Ты действительно хочешь выставлять это напоказ?" Я отвечала: "Все знают, сколько мне лет, так что в чем проблема?" В этой индустрии, когда тебе исполняется 30 лет, все заявляют: "С ней покончено". Я не могу сосчитать, сколько раз чувствовала, что люди относятся ко мне так, будто моя карьера близка к завершению", — поделилась звезда.

По мнению 50-летней Лопес, артистки с годами становятся только лучше. В качестве примера она привела таких знаменитостей, как Мэрил Стрип, Тина Тернер и Шер.

"Независимо от того, что говорят, вы просто должны повторять: "Я все еще делаю это. Я буду добиваться успеха. Я буду стараться изо всех сил"", — отметила артистка.

В марте 2018 года Лопес заявила, что подверглась сексуальным домогательствам, когда была несовершеннолетней. По словам артистки, это произошло в начале ее карьеры в кино. Во время одного из кастингов к ней с непристойными предложениями приставал режиссер. Кинематографист попросил ее снять футболку и показать ему грудь.