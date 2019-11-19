Фото Анфисы Чеховой в бикини восхитило фанатов

Российская телеведущая, певица и актриса Анфиса Чехова вместе со своим 7-летним сыном и матерью отправилась на отдых в Турцию. Пляжный сезон уже подходит к концу, и морская вода достаточно холодная для купания, но 41-летняя знаменитость не преминула поделиться с фанатами в Instagram очередной серией снимков в бикини.

Для новой фотосессии звезда выбрала купальник темно-синего цвета с бахромой. Несмотря на то, что в подписи к публикации "секс-гуру" сообщает о достаточно прохладной воде, она отмечает, что ради фото залезть в нее можно.

Подписчики в комментариях к посту восхитились тонкой талией Чеховой. Впрочем, нашлись и те, кто раскритиковал живот Анфисы и посоветовали ей не выставлять его на всеобщее обозрение. А некоторые обвинили телеведущую в использовании фото редактора, и написали, что на снимках явно заметно ретуширование.