Для новой фотосессии звезда выбрала купальник темно-синего цвета с бахромой. Несмотря на то, что в подписи к публикации "секс-гуру" сообщает о достаточно прохладной воде, она отмечает, что ради фото залезть в нее можно.
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Водичка, конечно, прохладная. Но, ради фото, залезть в неё можно☺️ Хотя, мама и Солик купаются🤪 Они не такие мерзляки, как я. И детей тут много из воды не вылезает. Дети, вообще, я заметила, имеют какую-то отличную от взрослых термо- чувствительность. Помню, в детстве я на черном море в холоднющей воде плескалась, пока уже губы не синели, а теперь после 5-ти минут съемок в воде, где я даже полностью не окуналась, хочется часик в сауне посидеть🙈😬 Но, вообще, говорят, в Турции сдвинулся купальный сезон. Раньше в середине ноября был дубак, а сейчас прямо райский климат 😇 #rixossungate
Подписчики в комментариях к посту восхитились тонкой талией Чеховой. Впрочем, нашлись и те, кто раскритиковал живот Анфисы и посоветовали ей не выставлять его на всеобщее обозрение. А некоторые обвинили телеведущую в использовании фото редактора, и написали, что на снимках явно заметно ретуширование.