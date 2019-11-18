Ольга Бузова напугала всех желанием представить Россию на "Евровидении"

Наверное, никто так больше не может. Заяви о своем желании поехать на конкурс песни, например, Владимир Жириновский или Сергей Шнуров, над ними бы просто посмеялись. Но стоило об этом сказать Ольге Бузовой, как “ответственные люди” возмутились.

На днях Ольга Бузова дала прощальный концерт в Москве в рамках своей программы “Под звуки поцелуев”. Красочное шоу преподнесло массу сюрпризов. Во-первых, поющая ведущая объявила о том, что наконец-то помирилась с сестрой, с которой не общалась почти год. Но главным событием стало заявление исполнительницы о поездке на Евровидение.

“Следующую песню на английском я спою на “Евровидении”. Я хочу оставить след в истории и истории российского шоу-бизнеса”, — огорошила вокалистка переполненный зал “Известия HALL”. После услышанного публика взорвалась аплодисментами, одобрительными возгласами и выкриками зрителей. Кто-то передал певице плюшевого единорога. Артистка пообещала, что возьмет игрушку с собой на конкурс.

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта отреагировал лаконично. “Это бред”, — цитирует его РИА “Новости”.

Иосиф Пригожин традиционно не остался в стороне и поразился самоуверенности исполнительницы и отсутствию комплексов. Он сказал, что одних только ее амбиций недостаточно. “Всех интересуют люди на хайпе. Может, Бузова и хочет поехать, но кто же ее туда отправит? Для начала ее должен выбрать канал. “Евровидение“ — это конкурс не певцов, как выясняется, а песни. Если у нее будет песня и она сможет ее спеть, то на “Евровидении” бывало и хуже”, — заметид Пригожин.

Разумеется, не смогла смолчать и Яна Рудковская. “Мечты сбываются и не сбываются. Так поется в песне Юрия Антонова”, — почти блеснула она знаниями советской поп-музыки (всё-таки поется не “мечты”, а “мечта”).

Картина была бы неполной без мнения Юрия Лозы. И оно есть! “Я много раз говорил: на Евровидение должен ехать человек без желания победить. Участник от нашей страны должен хотеть показать лучшее, что есть в России. Ему надо выступить с песней на русском языке. Важно показать Европе, что мы умеем петь, танцевать, ставить хорошие номера, шить костюмы. Надо нести нашу культуру, а не “оценивать шансы”. Нам не нужна эта “победа”. Лучше показать себя, как это делают французы, итальянцы. Это важно для того, чтобы нас и русскую самобытную культуру воспринимали всерьез. Если Бузова поедет на "Евровидение" с очередной английской песней, это никому будет не надо”, — высказался автор “Плота”.