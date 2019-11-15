Пригожин о помощи Заворотнюк: "Не буду колотиться в закрытую дверь"

Продюсер Иосиф Пригожин верит в то, что Анастасия Заворотнюк сможет побороть опухоль. Он вместе со своей супругой, певицей Валерией готов помочь больной актрисе, чем сможет, нужно только получить согласие семьи Заворотнюк.

"Но если они этого не хотят, я же не буду колотиться в закрытую дверь", - сказал Пригожин сайту KP.RU.

По его словам, Анастасия прекрасна и как актриса, и просто как человек. Пригожину непонятно, за что ей выпало такое несчастье. Пройти через подобное он никому не пожелал.

"Мы молимся за Настю каждый день, верим, что она выздоровеет", - добавил он.

После того, как в августе стало известно о серьезном заболевании Анастасии Заворотнюк (у актрисы, предположительно, глиобластома), ряд представителей отечественного шоу-бизнеса выразили желание помочь ей.

Об этом, в частности, заявил ранее композитор и близкий друг семьи Заворотнюк Игорь Демарин. Он познакомился с актрисой после ледового шоу и даже планировал совместный проект в Китае.

А бывшая фигуристка Татьяна Навка даже объявила о том, что сборы денег от продажи билетов на ее ледовое шоу будет передано на лечение Заворотнюк. Правда семья актрисы оказалась не готова к такому и заявила, что будет достаточно "теплых пожеланий и добрых мыслей".