"Ни волос ни ногтей". Анастасии Волочковой предрекают страшную участь

Поклонники Анастасии Волочковой умоляют прекратить ее “измываться над собой” после того, как она опубликовала некоторые секреты своего похудения, — пишет “КП”.

На днях Анастасия Волочкова ответила на главный вопрос, который ей задает публика. “Решила отдельный пост по просьбе многих про рацион моего питания… Быстро напишу. Но это не руководство к действию”, — предупредила особо впечатлительных танцовщица.

Свое утро артистка начинает с овощного и очень острого супа. Острый перец теперь практически всегда присутствует в меню Анастасии. Вечером она ест два вареных яйца всмятку. “Или заменяю их салатными листьями. Тоже с острым перцем. Или: утром кусочек отварной курицы без соли (соль я не ем вообще!) она воду задерживает. А вечером листья салата”, — похвасталась звезда.

Главное, по словам знаменитости, это то, что она ест очень мало, а иной раз и вовсе обходится без пищи. “Иногда просто два вареных яйца в день”, — шокировала она публику.

Волочкова поделилась и рецептом напитка для похудения: “Кипяток, имбирь (побольше), лимон и пол-ложечки меда. Действует безотказно!”.

После таких откровений народ схватился за голову. Многие потребовали от своей любимицы немедленно прекратить измываться над собой. Обыватели сочли рацион, озвученный Анастасией, опасным для здоровья.

“Если с утра поесть такой завтрак, то привет “гастрит” будет, причем в лучшем случае”, “А перец острый зачем? Почему все острое?”, “Это только анорексия с таким питания может случиться”, “Не стоит оно того. Без углеводов и жиров не будет ни волос, ни ногтей нормальных, ни кожи. Два яйца в день? Коты больше едят”, “Это диета-убийца какая-то”, “Отсутствие аппетита — очень плохой признак…”, “При таком ограниченном питании надо очень много витамином и микроэлементов принимать параллельно. Иначе будет жесткая анемия, а это опасно. Да и сил не будет не точно танцевать, даже ходить”, — предупреждают осведомленные поклонники.