Рудковская заплатит 20 тысяч евро за информацию об угрожавших ее сыну людях

Музыкальный продюсер Яна Рудковская пообещала щедрое вознаграждение тому, кто сдаст ей человека или компанию, угрожавших ее ребенку. Соответствующее заявление она сделала на странице в социальной сети.

По словам Рудковской, она ждет часа расплаты и готова дать 1,5 миллиона рублей (21,2 тыс евро) в качестве вознаграждения тому, кто сдаст ей "шайку-лейку". При этом продюсер отметила, что сообщить о злоумышленниках, угрожавших ее сыну Александру Плющенко, можно через адвокатов. Рудковская подчеркнула, что гарантирует анонимность информаторам.

Ранее сообщалось, что сыну продюсера и Евгения Плющенко угрожают через социальные сети. В частности, мальчику поступают проклятья и даже угрозы убийства. Родители маленького фигуриста были вынуждены обратиться в правоохранительные органы. По данному факту в настоящее время проводится проверка.

Сын фигуриста Плющенко известен в социальной сети Instagram как Гном Гномыч. На его страницу в настоящее время подписаны более 300 тысяч пользователей.