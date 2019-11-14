На фото Семенович позирует в черном купальнике на одном из мальдивских пляжей, артистка запечатлена со спины. В комментариях к посту поклонники обратили внимание на роскошную пятую точку знаменитости.

Часть из них усомнилась в том, что на снимке именно Анна, но некоторые интернет-пользователи восхитились ее внешними данными. Отдельные подписчики даже признались, что Семенович похожа на Ким Кардашьян, но у россиянки «все натуральное». Несмотря на это, под публикацией есть и негативные комментарии: с точки зрения фолловеров, Анна якобы вся "переделанная" и вместо ягодиц у нее стоят импланты.

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Об этой красоте можно мечтать ежедневно и бесконечно............. 🦋 Всем отличного дня и солнечного настроения 🤩 #анясеменович #отдых #мальдивы #счастьеесть #певица #ведущая #позитивщики❤️❤️❤️

Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich) 12 Ноя 2019 в 1:27 PST

Анна Семенович славится своими пышными формами, поэтому, абсолютно не факт, что у звезды "вставные" ягодицы.