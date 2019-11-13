Готовится новая серия сериала "Друзья". Но только одна

Со всеми шестью актерами известного телесериала "Друзья" сейчас ведут переговоры об их участии в единственной серии сиквела.

Издания The Hollywood Reporter and Variety утверждают, что специальная серия будет показана на новом сайте стримингового видео HBO Max.

Однако о перезапуске мегапопулярного ситкома, который продолжался с 1994 по 2004 годы, речь пока не идет.

HBO Max купил права на показ всех 10 сезонов "Друзей" в США за 425 млн долларов, они станут доступны с апреля 2020 года.

Шоу переместится на HBO Max c Netflix, где сериал стал вторым по популярности по итогам 2018 года.

Дженнифер Энистон, сыгравшая Рэйчел в сериале, недавно завела аккаунт в "Инстаграме", на который подписались почти 5 миллионов человек за 12 часов, прошедшие с момента публикации селфи вместе с коллегами по сериалу, актерами Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэттом ЛеБланком, Мэтью Перри и Дэвидом Швиммером.

Позже в телешоу Эллен Дедженерис Энистон загадочно сообщила, что "они все работают кое над чем". Она сказала следующее: ""Мы были бы счастливы, если там было что-то, но мы не знаем, что это такое. Мы просто пытаемся".

В HBO Max не комментировали сообщения о новом эпизоде "Друзей"