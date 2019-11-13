Мать Анастасии Заворотнюк могут арестовать

Мать российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк Валентина может быть арестована. Об этом сообщает сайт KP.RU.

По словам осведомленного источника издания, за 76-летней актрисой числится 10 штрафов за нарушения ПДД, срок уплаты которых истек.

Согласно статье 20.25 КоАП, уклонение от исполнения административного наказания наказывается среди прочего административным арестом на срок до пятнадцати суток.

Все эти штрафы были выписаны Валентине Заворотнюк в период с мая по июль за различные нарушения, в том числе правил парковки, превышение скоростного режима и выезд на полосу для общественного транспорта, совершенные на принадлежащем артистке "Порше Панамера".

В общей сложности за этим транспортным средством числится 332 штрафа за нарушения правил дорожного движения. Последний был выписан буквально на днях, 4 ноября, за превышение скорости. По данным издания, помимо Валентины Заворотнюк, автомобилем пользуется супруг ее дочери Анастасии фигурист Петр Чернышев.

Известно, что эту машину Валентине Заворотнюк еще несколько лет назад подарила дочь.

В октябре стало известно, что Заворотнюк-младшая подарила 76-летней матери еще и кроссовер "Тойота C-HR".