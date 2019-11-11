Что стало с наследством Михаила Задорнова

Знаменитый сатирик Михаил Задорнов ушел из жизни два года назад, оставив в наследство двум женам и дочери большое наследство.

О тяжелой болезни писателя - опухоли головного мозга - стало известно незадолго до его смерти. Задорнов и его родные скрывали от общественности диагноз, пытаясь победить болезнь без огласки, но, к сожалению, даже зарубежные медики не смогли помочь.

В своем завещании Михаил Задорнов упомянул и бывшую жену Велту, и вторую супругу Алену, а также дочь Елену. Первой жене досталась квартира в Москве, дорогой автомобиль и дом в Юрмале. Особняк в Подмосковье и еще одну квартиру в Москве унаследовала вторая супруга, а дочери Задорнов купил дом на Мальте еще при жизни. Также Велта и Алена получили авторские права на произведения писателя-сатирика, которые оцениваются в 1,4 млн евро (100 млн рублей). Рижская библиотека досталась старшей сестре Задорнова. Как пишет StarHit, у дочери Елены была также квартира в Юрмале, которую она продала, чтобы оплатить лечение отцу.

По ее словам, юрмальский дом сейчас пустует, разве что летом его снимают некоторые знаменитости, приезжающие отдыхать в Латвию. Памятные вещи родственники забрали, но все остальное осталось таким же, каким было при жизни писателя.

Елена отметила, что потеря отца очень сблизила ее с мамой и первой женой отца Велтой Задорновой.