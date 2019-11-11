Максим Галкин пошутил про Путина, Украину, цензуру и советские времена "в худшем смысле слова"

Шоумен, юморист и ведущий федерального "Первого канала" Максим Галкин на своем концерте в Новосибирске рассказал о цензуре на государственном телевидении и о том, что советские времена вернулись на ТВ "в худшем смысле слова". В частности, он сообщил, что руководство канала дает четкие указания насчет того, что должно быть в эфире, а о чем говорить нельзя.

Галкин также пошутил про президента РФ Владимира Путина, которому от чаяний своего народа становится скучно, потому что у него гораздо более глобальные планы - он "мысленно Марс завоевывает".

Видео с выступления артиста 2 октября в Новосибирске было размещено на YouTube 3 октября, но СМИ обратили на него внимание лишь сейчас. За прошедший месяц с лишним его посмотрели более 750 тысяч человек.

Галкин отметил, что на российском государственном телевидении необъяснимо много эфирного времени посвящается Украине. "Нам рассказывают про Украину. Нам все время рассказывают про Украину. Меня это уже так достало - я же не в Украине живу. Что вы мне про нее все время рассказываете? Вы про нас расскажите. Такое ощущение, что у нас все наладилось и осталось только вот украинцам помочь", - сказал на концерте Галкин, отметив особую роль в этой "украинской помощи" программы "Время покажет" с ведущим Артемом Шейниным, который затыкает рот любым несогласным с ним экспертам.

"Особенно вот эта программа "Время покажет" на "Первом канале". Артем Шейнин собирает этих экспертов - один из Польши, один из Германии. "Страстотерпцы" сидят такие, и он периодически спрашивает: "Ну, а что скажет нам эксперт из Польши?" - "Мы в Польше считаем, что...". "Так, я тебе сейчас, знаешь, как дам... С колена дам!"... Я на следующий день включаю, а он снова там сидит - этот из Польши. И это, конечно, песня... У нас с точки зрения телевидения советские времена вернулись, в худшем смысле слова. Потому что нам не дают времени обмозговать, нам сразу разжевывают и говорят: "Вот - это враги, это - вот это, вы - сюда, это - сюда". Мы сами как эксперты из Польши - сидим и боимся, что нам сейчас дадут коленом в челюсть".

"Но, в принципе, пока что хотя бы на концертах можно говорить, что хочешь. Я поэтому и не прошу все звания эти... Ну, потому что так есть возможность их всех обоср..., ну, в смысле, вы поняли... А так, ты как будто зависим от кого-то", - признался Галкин.

"Раньше больше показывали у нас политического юмора. Сейчас у нас есть цензура, не все можно говорить с телевизионного экрана. Но я их понимаю, - знаете, у нас сейчас обстановка такая, слооожная... А когда она у нас была простая. Конечно, Владимир Владимирович молодец, уже 20 лет у власти, он уже Брежнева обогнал. Конечно, он соображает лучше нас, потому что так давно так. Конечно, ему скучно с этими мировыми лидерами - наивные люди, меняются каждые четыре года... Кроме Ангелы Меркель - про нее немцы забыли, и она так и сидит... У нас родилось уже целое поколение людей, родилось, отучилось, и они сами родили уже: и все это было при Путине, они даже не знают, что есть другой президент, они думают, что это сама должность так называется "Путин". "Путин" - это должность, и "Путин" может быть только Путин. Ну и правильно. У нас всегда, в принципе, народ тянулся к царю. Нам никогда из рабства этого не вылезти: при царе был царь, при коммунистах был генсек, тот же царь, немного пошатались при Ельцине, и опять обрели очередного царя. То есть это нормально. (Обращаясь к зрителю) Не снимайте, не шейте мне дело! Мне еще в Москву возвращаться. Ну, правда, не снимайте, пожалуйста. Ну, не из-за этого, конечно, а просто в YouTube выкладывают, а потом мне дальше надо в городах объявлять (свою программу), а они мне: "А мы видели это. Мы слышали"...

"Короче говоря, у него (Путина) такой опыт! Он знает уже, как дороги проложить, и чё когда пенсионерам вроде бы надо... Он все соображает. Он даже знает, где журавлям яйца надо отложить. Сами журавли не знали. А он не поленился - оделся как журавль, сел на какой-то драндулет, лично полетел... Журавли говорят: "Альфа-самец летит, мы за ним". И он им говорит: "Вот здесь... Вот тут - перевал Дятлова, тут - стратегические ракеты, а вот здесь отложим". И ведь отложили, поверили".

"Вот если бы наш Путин хотя бы раз вышел на дебаты, но он же не ходит, ему надоели все, вот если бы он вышел на дебаты хотя бы сам против себя: с левой трибуны сказал, потом перебежал на правую трибуну - возразил себе, перебежал на левую - все-таки, вот так... И между ними в костюме Мао Цзэдуна Соловьев стоит - то одному Путину улыбнется, то другого похвалит... Вот это было бы шоу!", - говорит Галкин.

"А Путину самому скучно уже с нами, - отмечает пародист. - Мы скучные, у нас проблемы, пенсии не те. Там не то сделали, тут не то. А он уже другими масштабами (мыслит), он уже Марс мысленно завоевывает. А мы тут: "А как нам дальше жить?". Потерпите, затяните поясок. Все затягивают: кто - на поясе, кто - на шее... Ждем, потому что он совсем другим масштабом уже правит. И эти оппозиционеры его не устраивают. Ну, Навальный, какой он "оппозиция"? Все время сидит. Его и не видно. А эти три оппозиционера, которые являются официальной оппозицией власти, вот эти три человека... они же Путину от Ельцина достались. Жириновский вообще как граф Дракула: его раз в пять лет будят, он из гроба встает, видит нас, кричит... И на кого ядовитая слюна его попала, те 6% и идут за него голосовать, не приходя в сознание. А выборы закончились, Жириновского вообще не видно...".

Пропагандисты госканалов юмора не поняли и бросились опровергать Галкина

Слова юмориста и пародиста Максима Галкина, выступавшего на концерте в Новосибирске бросились опровергать пропагандисты с центральных государственных телеканалов: телеведущий Артем Шейнин с "Первого канала" и телеведущие Дмитрий Киселев и Владимир Соловьев с канала "Россия" (ВГТРК).

"Может быть, его кто-то цензурирует, этого я не знаю, - сказал Дмитрий Киселев. - Для меня это звучит странно. Цензура невозможна в эпоху интернета, и вредна... Это глупость сущая".

Что касается российских телеканалов, которые "все время рассказывают про Украину", то, по словам Киселева, это "запрос зрителей". "Когда говорят про Украину, рейтинг возрастает. Запрос зрителей на Украину есть, и он измеряем. Кого-то достало - имеет право сказать. Россия вообще - чемпион мира по свободе слова. У нас вы можете молоть все, что угодно в эфире, не будучи ограниченными ни традициями, ни политкорректностью. Вообще ничем. Поэтому говорить о какой-то цензуре - странно. Везде в мире свобода слова для журналиста - свобода выбора себе главного редактора. Или редакции, политика которой тебе по вкусу. И у нас такой выбор есть, у нас огромный диапазон СМИ. Так что можно выбирать. Если кого-то что-то стесняет в одном месте, то в другом месте стеснять не будет", - сказал Киселев с интервью .

Телеведущий программ "Кто против?" и "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" Владимир Соловьев также заявил изданию "Газета.ру", что ему ничего не известно о цензуре на государственном ТВ, о которой говорит Максим Галкин.

"Мы с ним работаем на разных каналах, у нас даже близко никаких проявлений цензуры нет - как это и прописано действующим российским законодательством. Максим ведет несколько программ, если я правильно понимаю, на замечательном телеканале. Поэтому ничто не мешает Максиму сделать все, что он считает нужным, чтобы телевидение соответствовало - по крайней мере, в его программах - его представлению о прекрасном. Во времена Советского Союза и близко не было возможности проводить те форматы, которые провожу, например, я, где люди самых разных точек зрения и из самых разных стран высказывают абсолютно свободно свои воззрения".

Соловьев также отреагировал на слова Галкина о том, что на российском ТВ очень много "украинской темы": "У Максима в программах же Украины нет? Нет. Значит, уже не очень много".

А вот телеведущий Владимир Познер согласился с Галкиным, отметив, что на российском ТВ сейчас есть проблема гораздо больше, чем количество новостей про Украину - это подача событий в таком виде, чтобы убедить зрителя в том, кто хорош и кто плох, что является бОльшей проблемой. То есть, по словам Познера, происходящее является пропагандой, а не информацией.

И цель ее очевидна - "создать, а затем управлять общественным мнением", сказал Познер в интервью РБК.