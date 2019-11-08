Заворотнюк выставили счет за долги

Московская налоговая выставила актрисе театра и кино Анастасии Заворотнюк счёт за долги, пишет Mash.

По информации Telegram-канала, столичная ФНС хочет взыскать со звезды «Моей прекрасной няни» 24 тысячи рублей. Как сообщает паблик, соответствующая сумма накопилась за неуплату налога на имущество. Отмечается, что в данном случае речь идет о квартире в центре Москвы.

Напомним, слухи о болезни Анастасии Заворотнюк появились этим летом, когда актриса прекратила появляться на публике. По информации ряда СМИ, у артистки диагностирована четвертая стадия рака головного мозга. Сообщалось, что звезда выезжала на лечение в Европу, однако зарубежные врачи не смогли ей помочь. После этого Анастасия вернулась в Россию, где обратилась за помощью к московским специалистам.

Родные Заворотнюк отказываются выступать с официальным заявлением на тему ее состояния здоровья. Из-за отсутствия достоверной информации сеть заполнили различные сплетни и домыслы о болезни звезды. Семья Заворотнюк создала аккаунт в Instagram, где публикует опровержения самых распространенных слухов.