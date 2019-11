View this post on Instagram

Мы бесконечно благодарны всем друзьям, кто в этот непростой период искренне поддерживает Анастасию. Сегодня говорим большое спасибо Татьяне Навке @tatiana_navka и компании "Навка Шоу" @navka_show за помощь и участие! Все команде от души желаем успешных выступлений, а зрителям удовольствия от красивого ледового праздника. Хотим также опровергнуть появившуюся в прессе информацию об объявленном денежном сборе в пользу Анастасии и особо подчеркнуть, что инициатива Татьяны носит исключительно дружеский характер и касается лишь проданных билетов на ее шоу. Мы по-прежнему просим от всех неравнодушных только добрых мыслей и пожеланий здоровья Насте. Спасибо всем!!!

A post shared by Поддержка Анастасии Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk) on Nov 6, 2019 at 11:30am PST