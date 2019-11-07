У 19-летней дочери Гузеевой нашли опухоль

Дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова сообщила, что у нее диагностировали опухоль.

В соцсети 19-летняя девушка опубликовала фото из кабинета врача с подписью "опухоль вернулась". Она не уточнила, какого рода новообразование выявлено и какова история заболевания.

В сториз Бухарова поделилась с подписчиками переживаниями. Она сообщила, что последние несколько дней была счастлива, ей казалось, что жизнь налаживается.

"И тут твой организм напоминает тебе, что ты не заслуживаешь счастья", — добавил она.

В прошлом году Бухарова сообщала, что ей предстоит операция, однако деталей не приводила. Теперь она отметила, что если ей снова придется обращаться к хирургам, она сделает татуировку.