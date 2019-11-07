Бесконечная история. Разведенные Петросян и Степаненко никак не могут поделить имущество

С момента официального оформления развода юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко прошел год, однако имущественная тяжба, судя по всему, будет тянуться еще долго.

Как "Комсомольской правде" рассказал адвокат Петросяна Сергей Жорин, для того, чтобы поделить имущество, его сначала надо оценить. Процесс это, по словам юриста, не быстрый - пара нажила за 33 года в браке около 5000 предметов искусства, больше десятка квартир и другой недвижимости, счета в банках, автомобили. Да и стоимость оценочной экспертизы обойдется не меньше чем в 10 миллионов рублей (142 тыс. евро).

То, что Степаненко впустила бывшего мужа в его же квартиру, еще не говорит о потеплении в отношениях экс-супругов. "Просто ей приходится выполнять его законные требования. Он ждал-ждал, думал, что она остынет. И тогда мы предложили пустить его добровольно, либо он проник бы в свою квартиру самостоятельно. В итоге Евгений Ваганович пришел, забрал вещи, которые ему нужны для работы", - пояснил адвокат. И добавил, что часть коммунальных расходов на эту квартиру Степаненко все же взяла на себя, но не все - их покрывает Петросян.

Сергей Жорин также заявил, что юморист хочет делить имущество пополам, однако его бывшая супруга с этим не согласна. "Она хочет больше. По моим подсчетам, около 80%, - говорит юрист. - Абсолютно все предметы искусства и большую часть недвижимости, чтобы Петросяну осталась лишь та квартира, которую она сейчас занимает (по оценке адвоката, апартаменты в Зачатьевском переулке стоят 369 миллионов рублей - 5,2 млн евро)".

При этом, по словам адвоката, действия Сепаненко идут в ущерб ее собственным интересам, так как она фактически не может пользоваться никаким имуществом, кроме той квартиры, где сейчас живет.