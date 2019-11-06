Бузова рассказала о пережитом насилии

Телеведущая, певица и бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова призналась в том, что сталкивалась с домашним насилием. Об этом сообщает сайт KP.RU.

Как призналась Бузова, она боялась сообщить о происходящем окружающим людям и не желала этого делать. "По себе знаю: всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи", - поделилась своей точкой зрения популярная исполнительница.

Звезда вспомнила, что многие сомневались в том, что она сможет обеспечить себя сама. "Ничего, справилась. Хотя все начинала с нуля, с новой квартиры, с новой машины", — заявила Ольга.

Знаменитость подчеркнула, что большое количество женщин живут в подобном состоянии страха, однако посоветовала им не бояться уйти. По словам Бузовой, в настоящее время многие девушки доказали, что они самодостаточны и могут себя обеспечить.

Журналисты издания предположили, что речь идет об экс-супруге певицы, футболисте Дмитрии Тарасове. Бузова и Тарасов стали мужем и женой в 2012 году. В октябре 2016 года в СМИ появились публикации о размолвке между супругами. В декабре того же года стало известно о разводе пары.