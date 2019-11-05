Вдова Иосифа Кобзона без жалости раздает личные вещи покойного супруга

Иосиф Давыдович ушел от нас в августе 2018-го. Весь последующий год его семья приводила в порядок дела, разбирала бумаги, занималась работой созданного Кобзоном благотворительного фонда. Теперь все мысли вдовы певца — об издании биографической книги и о создании мемориального музея, — сообщают dni.ru.

“В Министерстве культуры мне пообещали, что к 2020 году точно подыщут помещение под музей, — рассказала Нелли Кобзон. — Вот жду. К сожалению, наш небольшой офис в “Пекине”, где у Иосифа Давыдовича был рабочий кабинет, под музей не подходит, потому что это все-таки гостиница с пропускной системой и ограниченным входом”.

Пока же места нет, Нелли Михайловна дарит ценные вещи покойного мужа его многочисленным друзьям. “Я очень много раздала на память, — призналась она. — Отдала и одежду, и часы его любимые, и дорогие авторучки, и зажигалки, и запонки, и книги, и диски. Словом, многое раздарила, но многое, конечно, придерживаю для музея — это же важные экспонаты”.