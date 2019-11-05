ФОТО: Бабулю понесло. Поклонники не оценили сексуальный наряд Веры Брежневой

Певица Вера Брежнева, не раз входившая в списки самых сексуальных женщин, опубликовала в соцсетях видео с вечеринки в честь открытия бара в Москве. Однако обтягивающий костюм артистки далеко не всем пришелся по вкусу.

В коротком видеоролике Брежнева предстала в черном блестящем костюме женщины-кошки, облегающем подтянутую фигуру певицы. Некоторые комментаторы отметили, что наряд смотрится на Вере великолепно и она очень сексуально выглядит. Другие же начали "воспитывать" 37-летнюю поп-звезду, заявив, что в ее возрасте это неприлично, к тому же у нее есть дети: "Уже примитивно. Даже стыдно за Вас. Представляю, что чувствуют Ваши дети. Мне их жаль", "Седина в бороду - бес в ребро. Не знаю, вы и так прекрасны. Это уже лишнее на мой взгляд и вас не красит", "Ну вы и даете, Вера, вы уже взрослая женщина, у вас есть дети, а вы страдает херней", "Бабулю понесло".