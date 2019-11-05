В коротком видеоролике Брежнева предстала в черном блестящем костюме женщины-кошки, облегающем подтянутую фигуру певицы. Некоторые комментаторы отметили, что наряд смотрится на Вере великолепно и она очень сексуально выглядит. Другие же начали "воспитывать" 37-летнюю поп-звезду, заявив, что в ее возрасте это неприлично, к тому же у нее есть дети: "Уже примитивно. Даже стыдно за Вас. Представляю, что чувствуют Ваши дети. Мне их жаль", "Седина в бороду - бес в ребро. Не знаю, вы и так прекрасны. Это уже лишнее на мой взгляд и вас не красит", "Ну вы и даете, Вера, вы уже взрослая женщина, у вас есть дети, а вы страдает херней", "Бабулю понесло".

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A post shared by Vera Brezhneva (@ververa) on Nov 2, 2019 at 1:02am PDT
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A post shared by Sayana from Siberia (@sayasib) on Nov 1, 2019 at 12:02pm PDT
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A post shared by EVGENIYA ZIMINA (@evgeniyazimina) on Nov 2, 2019 at 6:52am PDT
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A post shared by Lena Shishkina (@basi_13) on Nov 2, 2019 at 1:24am PDT
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A post shared by G.Bar | hair • make-up • nail (@g.bar.moscow) on Nov 1, 2019 at 11:33am PDT