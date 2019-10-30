"Ничего не чувствую". Дмитрий Тарасов рассказал о жизни после Бузовой

Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись почти три года назад, однако поклонники до сих пор вспоминают их историю любви. Недавно футболист откровенно рассказал, какие эмоции оставились у него после брака со звездой, — пишет StarHit.

Красивая история любви Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова закончилась громким разводом в 2016 году. Певица признавалась, что некогда любящий муж безжалостно выгнал ее из дома, отобрав при этом дорогой подарок — автомобиль Mercedes. По словам Оли, футболисту помогало несколько мужчин, которые запугивали ее, используя грубые слова. Дмитрий же отрицает, что когда-либо действовал силой.

В YouTube-шоу “Всему Головин” 32-летний Тарасов рассказал свою версию произошедшего. “Я просто сказал: “Оль, я ухожу из квартиры. Ты поживи, сколько тебе нужно, найди квартиру. Я тебе буду снимать”. Потом грязь началась. И машину я у нее забрал только после того, как посыпались оскорбления в адрес моей семьи”, — заявил футболист.

Дмитрий отметил, что поклонники до сих пор напоминают ему о бывшей супруге, хотя он давно вычеркнул ее из своей памяти. Сейчас он старается не пересекаться с Бузовой даже косвенно, не слушает даже ее хиты по радио. “Переключаю, если честно. Редко попадаю, но переключаю. Ничего не чувствую, — признался Тарасов. — Я понимал, что развод будет ей на руку, что она будет жертвой, которую надо жалеть. И займется наконец тем, чего я не позволял делать. Работать настолько, насколько она хотела”.

Однако у Ольги имеется своя версия того, как обстояло дело в тот непростой период. По ее словам, избранник был ей неверен, изменял с Анастасией Костенко. “Она прекрасно знает, как все было. При этом говорит про какую-то измену — смешно мне реально. Я к ней абсолютно нормально отношусь до сих пор. У меня нет претензий. И, если увижу, обязательно поздороваюсь, спрошу, как дела. Без проблем”, — оправдался футболист.

Непростые отношения у Тарасова и с первой супругой Оксаной, от которой у него растет дочь Ангелина. Известного отца часто упрекали за редкое общение со старшей наследницей. Сам же футболист признается, что уже прекратил попытки наладить связь с бывшей семьей. “Сейчас перестал общаться. Категорично принял решение не писать”, — рассказал Дмитрий.

По его словам, последнее сообщение, которое он отправил дочке, датируется 9 июля. Теперь, по его словам, все вопросы относительно воспитания наследницы решаются через Оксану. “Потому что ребенку 11 лет. Мама против этого общения. Я пишу, ответа нет от дочки. У нее есть телефон, я дарил его лично — два телефона. Никакого ответа нет. Потом я задался вопросом, для чего мне стучаться в эти ворота? Ее так настраивают, наверное, чтобы не общалась, — говорит звезда.