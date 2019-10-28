Анджелина Джоли рассказала почему удалила обе груди

В 2013 году известная актриса решила сдать анализы на предрасположенность организма к раку груди и яичников, к сожалению, результаты оказали не утешительными.

Именно поэтому женщина решилась на удаление сразу двух молочных желез. Вчера, Анджелина написала большую статью для американского журнала, в которой рассказала, как боролась с опухолью ее мама, и насколько сложно было ей решиться на операцию.

Джоли, которой в этом году исполнилось 44 года, посмотрела на данную проблему не с медицинской точки зрения, а с психологической. Мать знаменитости боролась с раком груди почти 10 лет, и все безуспешно, в возрасте 56 лет она покинула этот мир. С раком боролась не только мать Анджелины, но и бабушка. Актриса рассказала, что присутствовала на всех сеансах химиотерапии со своей мамой, держала ее за руку и наблюдала за реакцией организма. Дело в том, что раньше не было возможности подобрать лекарство с помощью проб, химию испытывали сразу на организме. Когда матери становилось плохо, она сразу менялась в лице и краснела, Джоли понимала, что лекарство не подошло и бежала за врачами.

Когда мать умерла, Анджелина стояла в коридоре и ждала тело родного человека. К ней подошел врач и сказал, что ее мама знала о предрасположенности к болезни и самой актрисы, поэтому просила передать ей эту информацию. И да, спустя некоторое время, женщина сдала анализы и диагноз подтвердился. Вероятность заболеть раком молочной железы у обычной женщины составляет 13%, у Джоли же данный показатель значительно выше – 87%. Врачи рекомендовали сделать актрисе операции, которые могли бы предупредить развитие рака, но женщина отказалась и решилась на полное удаление грудей. Через несколько лет, она удалила еще яичники и фаллопиевы трубы.

Через годы, после удаления молочных желез, медицина нашла новые методы выявления раковых клеток, которые стали доступны по всему миру. Врачи определяют наличие клеток, даже тех, которые имеют способность маскироваться под здоровые. Поэтому в данный момент химиотерапия с поддержанием иммунитета человека, способна вылечить уже большую часть заболевших женщин. Анджелина рассказала, что совсем недавно у ее близкой подруги диагностировали рак груди, хотя по женской линии наследственности не было. Девушке всего 30 лет, но она также решилась на удаление молочной железы, при этом заранее заморозив свои яйцеклетки. Так она показала отсутствие страха остаться без груди в столь раннем возрасте.

Актриса убеждена, что новые открытия в медицине должны вселять надежду и заставлять женщин бороться, но 100% гарантии никто не дает. Поэтому единственным выходом она видит операцию на удаление. Анджелина уверена, что 6 лет назад она сделала правильный выбор и теперь сможет увидеть, как растут ее дети и внуки. Потому что 10 лет назад, ее мать, не имела даже возможности поиграть со своими первыми внуками из-за тяжелого состояния здоровья. А бабушка вовсе умерла в возрасте 40 лет. Джоли надеется, что сможет не только увидеть внуков, но и уделить им достаточно внимания.

Также актриса вспомнила, что ее часто спрашивают, не стесняется ли она своих шрамов на теле. Она ответила так: «Я думаю, что наши шрамы напоминают нам о том, что мы преодолели. Они являются частью того, что делает каждого из нас уникальным. Разнообразие — одна из самых прекрасных вещей в человеческом существовании».

По ее мнению, самые глубокие шрамы находятся в душе. Она видела много людей в клинике, которые борются с недугом и все они утверждают, что только забота и поддержка близких дает силы. Анджелина также убеждена, самой большой мотивацией к выздоровлению являются родные люди.