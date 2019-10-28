Миллионы Фриске: в деле поставлена точка. Семья певицы за все расплатилась

Семья Жанны Фриске полностью выплатила долг благотворительной организации “Русфонд”, которой четыре года не могла отдать 21,6 миллиона рублей. К делу подключились правоохранительные органы, потому что после смерти артистки крупная сумма исчезла с ее счета, — пишет StarHit.

Почти четыре года продолжалась эпопея с взысканием 21,6 миллиона рублей с родственников певицы Жанны Фриске в пользу благотворительной организации “Русфонд”. Напомним, что во время эфира одного из федеральных эфиров стало известно, что у звезды онкологическое заболевание. Неравнодушные люди стали присылать ей деньги на лечение, часть из которых пошли на экспериментальную вакцину (именно она подарила экс-солистке “Блестящих” еще два года жизни), другая — на лечение тяжелобольных детей, а остальные средства хранились на счете певицы.

После ее смерти 21,6 миллионов рублей бесследно исчезли — долгое время шло разбирательство, а родственники покойной перекладывали ответственность друг на друга. Позже к проблеме подключились Следственный комитет, полиция, судебные приставы и другие инстанции, которым пришлось разбираться в случившемся.

Два года назад Петровский суд удовлетворил исковые заявления “Русфонда” о взыскании долга в пользу фонда, хотя позже Владимир Фриске направил ходатайство о пересмотре решения из-за “вновь открывшихся обстоятельств”. По его мнению, на договоре с благотворительной организацией стоит подпись не его дочери — адвокаты настаивали, что она поддельная, так как сильно отличается от росписи в паспорте. Кроме того, была проведена независимая экспертиза, которая доказала подделку, следовательно, договор стоит признать недействительным.

Мосгорсуд принял во внимание все доводы, но оставил решение первой инстанции без изменений.

Родственники по частям выплатили оставшийся долг, к тому же отдали 60 тысяч рублей в качестве компенсации по госпошлине. Три месяца назад наследники Жанны Фриске полностью рассчитались с благотворительной организацией.